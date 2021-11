Finales om WK-tickets op komst: Portugal-Servië en Kroatië-Rusland

De groepen A en H van de WK-kwalificatie naderen een zinderende ontknoping. De strijd om de eerste plaats en het rechtstreekse WK-ticket wordt beslist in een onderling duel tussen de nummer één en twee: Portugal-Servië in Lissabon in groep A en Kroatië-Rusland in Split in groep H. Portugal kon zich in een volgepakt Aviva Stadium in Dublin een misstap veroorloven. De kansen waren aan beide kanten schaars. Ook aanvoerder Cristiano Ronaldo slaagde er namens Portugal niet in veel gevaar te stichten. Een kwartier voor tijd kreeg Ronaldo een mogelijkheid, maar schoot hij naast.

Stand groep A - NOS

Kort daarna kreeg verdediger Pepe zijn tweede gele kaart, omdat hij met zijn hand het gezicht van tegenstander Callum Robinson raakte. Hierdoor mist de ervaren verdediger het duel met Servië van zondag. Ierland zag in blessuretijd een doelpunt worden afgekeurd wegens een overtreding op doelman Rui Patrício. Door het gelijkspel kwam Portugal evenals Servië op 17 punten, maar de Portugezen hebben een beter doelsaldo. Alleen de groepswinnaars plaatsen zich direct voor het WK; de nummers twee zijn veroordeeld tot play-offs. Nummer drie Luxemburg won dankzij onder meer een fenomenale omhaal van oud-Telstar-speler Gerson Rodrigues met 3-1 bij Azerbeidzjan.

Koddige goal schaadt Kroatië niet Kroatië en Rusland wonnen hun voorlaatste wedstrijd in groep H met kinderlijk gemak. De Russen haalden in eigen huis flink uit tegen Cyprus: 6-0. Na de 1-0 van Aleksandr Jerochin was het nog even wachten op de volgende, maar na de rust scoorde het thuisland nog vijf keer via Fedor Smolov, Andrei Mostovoi, Aleksei Soetormin, Anton Zabolotny en opnieuw Jerochin.

Lovro Majer viert de 1-5 - AFP

Kroatië won op Malta met liefst 7-1. Alle goals kwamen op naam van Kroaten en die in eigen doel was de mooiste. In een poging een voorzet van Jurgen Degabriele met een omhaal onschadelijk te maken, schoot Marcelo Brozovic de bal tegen zijn eigen hoofd, waarna die in het doel rolde. Ivan Perisic, Duje Caleta-Car, Mario Pasalic, Luka Modric, Lovro Majer (2x) en Andrej Kramaric maakten de Kroatische goals.