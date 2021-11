Nieuwe coronamaatregelen: lockdown van drie weken, horeca om 19.00 uur dicht

Het demissionaire kabinet kondigt morgen een gedeeltelijke lockdown aan die drie weken duurt, melden bronnen aan de NOS. Een van de maatregelen is dat de horeca en niet-essentiële winkels om 19.00 uur dicht moeten. Ook geldt het advies om thuis maximaal vier bezoekers uit te nodigen. De maatregelen gaan zaterdag om 19.00 uur in.

Met een lockdown van drie weken zou het demissionaire kabinet verder gaan dan de twee weken die het Outbreak Management Team had geadviseerd. Maar op andere punten gaat het kabinet minder ver: zo blijven bioscopen en theaters waarschijnlijk open, in tegenstelling tot wat het OMT had aangeraden. Het kabinet denkt nog na over de horeca en uitgiftepunten in bioscopen en theaters.

Ook sportwedstrijden mogen doorgaan, maar dan zonder publiek op de tribunes. Dat betekent dat bijvoorbeeld de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Noorwegen dinsdagavond in een leeg stadion wordt gespeeld.

Wetgeving

Ondertussen wil het kabinet voor de langere termijn opnieuw maatregelen wettelijk vastleggen en verplichten, zoals het houden van anderhalve meter afstand. Ook het gebruik van het coronatoegangsbewijs wordt uitgebreid, naar dierentuinen en pretparken. Nieuwe wetgeving voorbereiden en die behandelen in de Tweede en Eerste Kamer duurt ongeveer een week tot twee weken.

De discussie in het kabinet over het afschaffen van de mogelijkheid om met een negatieve test een geldige QR-code te krijgen is nog niet afgerond. Tegen dit zogenoemde 2G-beleid leven nog bezwaren. Mogelijk wordt daar morgen meer over bekend.

Eerder vanavond werd al bekend dat het demissionaire kabinet een akkoord op hoofdlijnen had bereikt over de nieuwe coronamaatregelen. Daarmee moeten op korte termijn de besmettingen snel omlaag gaan. Voor de langere termijn komen er maatregelen die het aantal besmettingen beheersbaar houden, zeggen ingewijden. Het overleg was vandaag op het Catshuis en gaat morgen verder op het Binnenhof.