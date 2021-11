Studenten kampen met mentale problemen: 'Docent kon mij niet helpen'

Hulp bieden aan studenten met mentale problemen is soms lastig omdat docenten de problemen niet altijd herkennen of te weinig op de hoogte zijn van de ondersteuningsmogelijkheden die de universiteit biedt. Dat stellen programmaleider studentenwelzijn Rianne van der Zanden en oud-student Kanysha Hilberink, die tijdens haar studie last had van mentale problemen.

"Ik had vooral heel veel last van buikpijn", zegt Hilberink in radioprogramma Nieuws en Co. Ze kampte tijdens haar afstuderen met prestatiedruk. "Mijn glas zat gewoon vol en op gegeven moment liep dat over. Ik zat echt met tranen achter mijn laptop."

Ze is lang niet de enige. Uit een gezamenlijk onderzoek van het Trimbos-instituut, het RIVM en GGD GHOR Nederland onder studenten blijkt dat een meerderheid (62 procent) van de deelnemende studenten veel of heel veel stress ervoer in de vier weken voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst.

Volgens het onderzoek is de studie de belangrijkste bron van stress bij studenten die laten weten veel stress te ervaren (72 procent). Het is het eerste keer dat een groot landelijk onderzoek is gedaan naar het mentale welzijn van studenten.

Prestatiedruk

Hilberink zegt over de prestatiedruk te hebben gesproken met haar docent. "Ik zei niet te weten bij wie ik moest zijn en hoe ik dit moest oplossen. Maar mijn docent zei: 'Als het niet lukt, kan ik je daar ook niet bij helpen.' Voor haar leek het halen van mijn diploma belangrijker dan hoe het met mij ging."

Ook programmaleider studentenwelzijn Rianne van der Zanden van de Erasmus Universiteit hoort verhalen over docenten die niet altijd weten hoe ze om moeten gaan met mentale problemen van studenten. "Docenten zijn het eerste aanspreekpunt. Wij zien dat niet alle docenten evenveel oog hebben voor mentale problemen", vertelt zij in het radioprogramma.

Ook merkt zij dat docenten te weinig op de hoogte zijn van mentale ondersteuningsmogelijkheden die de universiteit biedt voor studenten. "Dat schort er nog wel eens aan. Heel veel universiteiten hebben ondersteuningsmogelijkheden voor studenten, maar die zijn niet altijd bekend. Zowel bij studenten als bij docenten."