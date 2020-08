Wekdienst 17/8: regio Noord naar school • Indonesië viert 75 jaar onafhankelijkheid

Vandaag schijnt af en toe de zon. In het noordoosten kan vanochtend al een regen- of onweersbui vallen, elders neemt later de kans op een bui wat toe. Het wordt 24 tot 27 graden. Morgen vallen er meer buien en is het iets koeler, daarna loopt de temperatuur weer wat op.

Goedemorgen! Voor scholieren in de regio Noord zit de zomervakantie erop, zij gaan vandaag weer naar school. En Indonesië viert dat het land 75 jaar onafhankelijk is.

Ga je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de aangepaste dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

In de regio Noord beginnen de scholen weer. Vooral voor middelbare scholieren is dat even wennen: zij zitten voor het eerst sinds vijf maanden weer met hun hele klas bij elkaar. In dit artikel lees je welke regels vanaf vandaag gelden voor het (speciaal) basisonderwijs en het voortgezet (speciaal) onderwijs.

In Indonesië wordt gevierd dat het land 75 jaar onafhankelijk is. Op 17 augustus 1945, twee dagen nadat er met de Japanse capitulatie een einde was gekomen aan de Tweede Wereldoorlog, riep de nationalistische leider Soekarno de onafhankelijkheid uit. Nederland wilde de kolonie echter niet kwijt en probeerde het gezag met veel geweld te herstellen. Uiteindelijk kwam het pas in 1949 tot een officiële soevereiniteitsoverdracht.

De corona-app is vanaf vandaag beschikbaar in de appstore van Android- en iOS-toestellen. De applicatie werkt vooralsnog alleen goed in Drenthe en Overijssel, waar de app wordt getest. Het is de bedoeling dat de app vanaf 1 september in heel Nederland kan worden gebruikt.

En de rechtbank in Amsterdam behandelt een kort geding over de mondkapjesplicht die op een aantal plekken in de stad geldt. Een cultureel ondernemer op de Wallen heeft het kort geding aangespannen, actiegroep Viruswaanzin heeft zich bij hem aangesloten. Zij zien de mondkapjesplicht als een fundamentele inperking van de grondrechten.

Wat heb je gemist?

De verkiezingen in Nieuw-Zeeland worden met vier weken uitgesteld vanwege de opmars van het coronavirus. De stembusgang stond gepland op 19 september, maar wordt nu gehouden op 17 oktober, kondigde premier Jacinda Ardern aan.

De oppositie had om uitstel gevraagd, zodat er meer tijd is om campagne te voeren, iets dat door de coronamaatregelen lastig is. Ook geven die vier extra weken de kiescommissie de tijd om maatregelen te treffen voor een veilige stembusgang.

Ruim drie maanden was Nieuw-Zeeland vrij van corona, totdat begin deze maand meerdere besmettingen werden gemeld in Auckland, de grootste stad van het land. Daar geldt nu een lockdown.

Ander nieuws uit de nacht:

'Schaf btw op biologische producten af om verkoop te stimuleren': de biologische sector komt met het voorstel vanwege de teleurstellende omzetcijfers. Het marktaandeel van biologische producten is nu zo'n 3.2 procent. In 2030 moet dat, volgens Europese plannen, 25 procent zijn.

Voorzitter Pelosi roept Amerikaans Huis van reces terug om postcrisis: ze wil dat het Huis stemt om te voorkomen dat de postdienst diensten wijzigt. Er zijn flinke vertragingen bij de Amerikaanse post, waardoor mogelijk het stemmen per post tijdens de presidentsverkiezingen in november, in gevaar komt.

Vrees voor uitval eerstejaarsstudenten: meer eerstejaars zullen stoppen met hun studie als gevolg van de noodgedwongen invoering van online onderwijs en het ontbreken van volwaardige introducties, verwachten studentenorganisaties, schrijft het AD.

En dan nog even dit:

Op het hoogtepunt van de coronacrisis dobberden tientallen cruiseschepen soms wekenlang op zee. Ze mochten nergens aanleggen vanwege besmettingen aan boord. Sindsdien liggen de schepen overal ter wereld werkloos voor anker.

In Italië is gisteravond weer het allereerste cruiseschip uitgevaren: de MSC Grandiosa maakt een zevendaagse tocht door het Middellandse Zeegebied. In plaats van 6000 reizigers mochten er 4000 mee.

Zij maken zich niet echt zorgen: