Van mishandeling verdachte PSG-voetbalster Diallo vrijgelaten

De Franse politie heeft Aminata Diallo vrijgelaten, de voetbalster die gisteren werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de mishandeling van een teamgenote. Er is vooralsnog geen aanklacht tegen haar ingediend, maar het onderzoek naar de zaak gaat door, zeggen de aanklagers.

De mishandeling was vorige week nadat enkele speelsters van Paris Saint-Germain een avondje uit waren geweest. Diallo reed terug, met onder anderen Kheira Hamraoui in haar auto, toen gemaskerde mannen de wagen aanvielen. Ze trokken Hamraoui eruit en sloegen haar meermaals met een ijzeren staaf op haar benen.

De 26-jarige Diallo werd gisteren opgepakt vanwege de verdenking dat ze het brein was achter de mishandeling. Hamraoui is haar concurrent voor een plaats op het middenveld van de Parijse topclub en kon vanwege de opgelopen verwondingen niet meedoen in de Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid. Diallo speelde wel.

Gisteren werd ook een man aangehouden voor betrokkenheid bij de zaak. Die man is vandaag eveneens vrijgelaten zonder aanklacht.

Paris Saint-Germain heeft de mishandeling veroordeeld. De club zegt mee te werken met de politie om de feiten boven tafel te krijgen.