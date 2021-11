Verstappen ruilt nummer 33 in als hij wereldtitel pakt: 'Ik geniet extra van dit jaar'

In Brazilië gaat Verstappen op jacht naar zijn tiende seizoenzege en de twintigste F1-zege uit zijn carrière. Imposante cijfers voor een coureur die nog minstens vijftien jaar door kan en alle records uit de boeken kan racen, maar de statistieken boeien hem amper. "Het is een mooi seizoen met veel pole positions en veel grand prix-zeges, maar de enige echte winnaar is degene die aan het eind van het seizoen bovenaan staat."

Toch heeft de WK-leider al een opvallende knoop doorgehakt. Als wereldkampioen zal hij afscheid nemen van 33 en racen met startnummer 1. "Natuurlijk. Zoveel kansen krijg je in je leven niet om met dat nummer op je F1-auto te rijden. Het is trouwens ook goed voor de merchandising. Heel slim", aldus de 24-jarige Limburger die op Instagram al door het leven gaat als maxverstappen1.

De voorsprong in het WK is veelbelovend. En het racekanon van Red Bull Racing lijkt geen last te hebben van de enorme druk op zijn schouders. Max Verstappen denkt nauwelijks aan de wereldtitel, zegt Max Verstappen. "Als je er niet aan denkt, ga je ook niet dromen. Ik bekijk het van race tot race. Het ziet er goed uit, maar het kan zo omslaan. Ik heb een grotere voorsprong gehad dan 19 punten en die was ik ook in een mum van tijd kwijt."

Verstappen rekent zich niet rijk en doet ook niet aan ingewikkelde berekeningen over de titelstrijd. "Het sommetje is heel eenvoudig. Als ik steeds vooraan finish, komt Lewis Hamilton niet in de buurt", zegt hij bijna Cruijffiaans. "Als je zoveel mogelijk races wint en consistent bent, maakt dat je leven een stuk gemakkelijker. Dat was twaalf jaar geleden in de karts al zo en dat is nu niet anders."

Honderd procent vertrouwen heeft Verstappen in zijn crew. "Het team is al vier keer wereldkampioen geweest. Ze weten wat er bij komt kijken. Als de auto de komende maand goed genoeg is, gaat het gebeuren."

Verstappen plukt het seizoen. "Toen ik in 2015 bij Toro Rosso begon, wist ik dat winnen er nog niet in zat. Zo is de Formule 1 is altijd geweest. De meeste teams zijn kansloos voor de zege. Daarom geniet ik extra van dit jaar. Ik mag niet klagen over mijn prestaties en mijn team. Het is mijn fijnste F1-seizoen. Niet mijn gemakkelijkste; ik merk dat iedereen me nog meer in de gaten houdt. Ze proberen overal een verhaal van te maken, maar ik richt me op mijn taak: gas geven."