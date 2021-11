Volgende klimaatconferentie in 2022 in Egyptische badplaats Sharm-el-Sheik

De volgende klimaatconferentie van de Verenigde Naties, COP27, zal in 2022 worden gehouden in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh. Dat is duidelijk geworden in Glasgow, waar COP26 op zijn eind loopt. COP staat voor Conference of the Parties.

Volgens de Egyptische minister van klimaat, Fouad, krijgt de volgende editie van het topoverleg een duidelijke Afrikaanse signatuur. Onder meer de financiering van de kosten van het tegengaan van klimaatverandering is dan ook weer een belangrijk onderwerp.

Het topoverleg over het klimaat was twee keer eerder op het Afrikaanse continent: in 2016 in het Marokkaanse Marrakech en in 2011 in Durban, in Zuid-Afrika. Ook de plaats waar COP28, in 2023, wordt gehouden, is bekend geworden. De Verenigde Arabische Emiraten zijn dan gastheer.

Laatste dag Glasgow

Morgen is de laatste geplande dag van het overleg in Glasgow, al wil dat niet zeggen dat de top dan ook eindigt. Traditiegetrouw wordt er doorgepraat tot er akkoord ligt waarmee alle partijen kunnen instemmen.

De Britse voorzitter van de conferentie, Sharma, zegt dat er in de conceptakkoorden die zijn opgesteld al veel is bereikt. Tegelijk benadrukte hij dat er nog veel werk verzet moet worden voor er op alle punten overeenstemming is. "Er kan niet genoeg benadrukt worden hoe lastig dat is. Als het makkelijk was, hadden we het de afgelopen jaren al wel gedaan."