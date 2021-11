Basketbalsters starten EK-kwalificatie met ruime zege op Ierland

De Nederlandse basketbalsters zijn hun jacht op een EK-ticket gestart met een ruime zege op Ierland. In Amsterdam zegevierde de formatie van de kersverse bondscoach Julie Barennes met 82-60.

De basis voor de overwinning werd in het eerste kwart gelegd. In no-time stond er een 10-2 voorsprong op het bord, die uitgebreid werd naar een 31-10 tussenstand. Vooral Laura Cornelius en Emese Hof, beiden actief in de sterke Spaanse competitie, waren op dreef.

In de daaropvolgende drie kwarten stokte de Nederlandse motor enigszins, al was de Ierse tegenstand te gering om in de problemen te komen. Na een 46-25 ruststand werd het uiteindelijk dus 82-60. Kourtney Treffers (18) en Cornelius (14) waren het meest trefzeker.