Schrootbedrijf Den Bosch weer in de fout: te veel afval op terrein tijdens brand

Een schrootbedrijf in Den Bosch waar in oktober een grote brand woedde, had ten tijde van de brand te veel schroot op het terrein opgeslagen. Dat zegt de provincie Noord-Brabant. Het is niet duidelijk of de brand daardoor ook is veroorzaakt.

Bij het bedrijf brak op 14 oktober brand uit. Vanwege rookoverlast was voor de omgeving een NL-Alert afgegeven. Ook kreeg de brandweer de brand moeilijk onder controle. Het bedrijf stond onder verscherpt toezicht van de provincie, nadat er in maart ook al een grote brand was.

Na de brand in oktober liet de provincie nog weten dat er geen overtredingen waren geconstateerd. Nu blijkt de vork toch anders in de steel te zitten. "Een administratief onderzoek heeft uitgewezen dat het bedrijf te veel bewerkt en onbewerkt schroot opslaat op deze locatie", schrijft de provincie.

Dwangsom

De Omgevingsdienst Brabant Noord heeft het bedrijf daarom, namens de provincie, een nieuwe dwangsom opgelegd, meldt Omroep Brabant. Het was namelijk niet voor het eerst: vorig jaar april kreeg het bedrijf ook een dwangsom opgelegd omdat er te veel afval was opgeslagen.

Onlangs is het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar het schrootbedrijf, dat ervan wordt verdacht 7500 ton afval illegaal te hebben gedumpt op een stuk grond in de gemeente Moerdijk.

Het is nog niet duidelijk wat de brand op 14 oktober heeft veroorzaakt. Hiervoor wordt onder meer gekeken naar brandbare lithiumbatterijen. Die zitten onder meer in autowrakken die zich op het terrein van het bedrijf bevinden.

Geen aanleiding om bedrijf te verplaatsen

Burgemeester Mikkers van Den Bosch maakt zich al langer zorgen over de brandveiligheid van het schrootbedrijf. Hij wilde na de brand in maart al dat het schrootbedrijf zou vertrekken uit de stad. De burgemeester kan zelf de vergunning van het bedrijf niet intrekken, die verantwoordelijkheid ligt bij de provincie.

Die ziet geen aanleiding om het bedrijf te verplaatsen of stil te leggen. "Er zijn op dit moment (nog) geen redenen om aan te nemen dat het bedrijf niet kan voortbestaan op deze locatie", aldus de provincie.