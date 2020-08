Hoofdverdachte enorme misbruikzaak in Duitsland voor de rechter

Het was zijn telefoon die de doos van Pandora opende. De 43-jarige Jörg L. uit Bergisch Gladbach staat vandaag voor de rechtbank in Keulen voor kindermisbruik. Via zijn telefoon en computer kwamen rechercheurs vorig jaar oktober op het spoor van chatgroepen waarin duizenden leden openlijk over misbruik praatten en beeldmateriaal deelden. Het was het begin van het onderzoek naar misschien wel het grootste pedofielennetwerk in de Duitse geschiedenis.

Jörg L. wordt ervan verdacht zijn eigen 3-jarige dochter meermaals te hebben misbruikt en haar daarnaast te hebben aangeboden voor misbruik. L. wordt gezien als sleutelfiguur in het netwerk, maar welke rol hij precies speelde is nog niet duidelijk. Hij heeft tot nu toe geen verklaring afgelegd; tijdens het proces zou hij dat wel willen doen.

Terabytes materiaal

Het onderzoek loopt nog steeds. De commissie die de zaak onderzoekt (commissie Berg) bestaat op dit moment nog uit 140 rechercheurs - op het hoogtepunt waren het er 400 - die zich door terabytes aan materiaal worstelen: foto's, video's, uitwisselingen via Skype, Telegram, Facebook Messenger en WhatsApp.

Elke dag komen er komen nog sporen en verdachten bij. De onderzoekers hebben uit het tot nu toe verzamelde bewijs ruim 30.000 verschillende ip-adressen weten te ontwaren. Dat betekent overigens niet dat er 30.000 verdachten zijn. Daders kunnen elke keer een ander ip-adres gebruiken. Maar dat de zaak enorm is, dat ontkent niemand. De minister van Justitie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen zei in juni dat hij "kotsmisselijk" werd van de omvang van de zaak.

Inmiddels zijn er alleen al in Noordrijn-Westfalen 87 verdachten geïdentificeerd, zeven van hen zijn aangeklaagd, tien zitten in voorlopige hechtenis. Vijftig kinderen zijn uit de handen van hun misbruikers gered, onder wie een drie maanden oude baby. De onderzoekers hebben tientallen tips aan andere deelstaten en landen doorgegeven.

Likeur

Een van de verdachten die al is veroordeeld, is de 27-jarige ex-militair Bastian S. Hij kreeg in mei dit jaar tien jaar cel en tbs voor het misbruik van zeker vier kinderen. In zijn proces kwamen gruwelijke details over het misbruik aan het licht. Hij misbruikte vooral zijn eigen kinderen, verdoofde ze door ze chocoladelikeur te geven, trok ze sexy ondergoed aan en gebruikte seksspeeltjes. De opnamen van het misbruik deelde hij in de chatgroepen.