Zweden en Ibrahimovic slaan flater, Spanje neemt koppositie over

Met Zlatan Ibrahimovic na acht maanden afwezigheid terug in de basis heeft Zweden in de WK-kwalificatie een blamerende 2-0 nederlaag geleden bij Georgië. Spanje won met 1-0 bij Griekenland en nam de koppositie over. Spanje heeft met het onderlinge slotduel van zondag in Sevilla te gaan nu één punt voorsprong. Het door John van 't Schip gecoachte Griekenland vocht in Athene voor zijn laatste kans en vond via Giorgios Masouras als eerste het net. De goal werd echter afgekeurd vanwege buitenspel. Daarna kreeg Spanje een makkelijk gegeven strafschop, nadat Iñigo Martínez werd gehaakt. Pablo Sarabia schoot de penalty feilloos in de hoek. Spanje had meer balbezit, maar creëerde weinig. Slechts een keer moest doelman Odisseas Vlachodimos handelend optreden (schot Álvaro Morata). De 27-jarige debutant Raúl de Tomás, aanvaller van Espanyol, zag zijn debuut niet bekroond met een goal.

Stand groep B - NOS

De Grieken wilden wel, maar werden nauwelijks gevaarlijk. Kopballen van Christos Tzolis en Giorgos Tzavellas gingen naast. Door de nederlaag is Griekenland definitief uitgeschakeld voor WK-kwalificatie. Georgië straft Zweedse missers af Bij Georgië -Zweden in Batoemi was het in de eerste helft Ibrahimovic die Zweden op voorsprong had kunnen zetten. De kopbal van de 40-jarige spits was echter te slap om doelman Giorgi Loria in problemen te brengen. Een tweede kopbal van Ibrahimovic werd door Loria over het doel getikt. Ook aanvalspartner Alexander Isak liet na de bezoekers op voorsprong te zetten. Zweden was voor rust veel sterker dan Georgië, maar slaagde er niet in te scoren en vlak voor rust kreeg de thuisploeg de eerste grote kans. Saba Lobzhanidze schoot voorlangs. Na rust kantelde de wedstrijd en betaalden de Zweden de prijs voor hun missers.

Georgië viert feest, Ibrahimovic baalt - EPA

Een vrije trap van Tornike Okriashvili bleef hangen in het Zweedse strafschopgebied, doelman Robin Olsen redde op de inzet van Irakli Azarovi, waarna Kvicha Kvaratskhelia van dichtbij scoorde. Olsen voorkwam met een knappe redding dat een krul van Kvaratskhelia in de kruising vloog. Kvaratskhelia kreeg in de 77ste minuut wel zijn tweede goal. De aanvaller troefde de Zweedse verdediger Victor Lindelöf af, passeerde Olsen en besliste de wedstrijd. Met gebogen hoofd verliet Ibrahimovic het veld. Zijn droom om voor het eerst sinds 2006 een WK te spelen is opeens verder weg.

Bondscoach Flick zet met Duitsland recordreeks neer Bondscoach Hansi Flick heeft met Duitsland een recordreeks neergezet. De 56-jarige trainer behaalde in Wolfsburg in de WK-kwalificatie een klinkende zege tegen Liechtenstein (9-0). Dat was de zesde opeenvolgende overwinning voor Flick met de Duitse ploeg sinds zijn aantreden na het EK afgelopen zomer. Flick moest tot donderdag nog het startrecord als bondscoach van Duitsland delen met zijn voorganger Joachim Löw, die na zijn benoeming in 2006 zijn eerste vijf interlands als in winst omzette. Daarna bleef Löw met Duitsland tegen Cyprus echter steken op 1-1. Van Löw werd voorafgaand aan het duel afscheid genomen.

Afscheid van Joachim Löw in Wolfsburg - Pro Shots