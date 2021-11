Zweden en Ibrahimovic slaan flater in Georgië

Met Zlatan Ibrahimovic na acht maanden afwezigheid terug in de basis heeft Zweden in de WK-kwalificatie een blamerende 2-0 nederlaag geleden bij Georgië. Door de nederlaag wankelt de koppositie van de Zweden in groep B. Bij winst in en tegen Griekenland neemt Spanje de eerste plaats donderdagavond over.

Het was in de eerste helft in Batoemi Ibrahimovic die Zweden op voorsprong had kunnen zetten. De kopbal van de 40-jarige spits was echter te slap om doelman Giorgi Loria in problemen te brengen. Een tweede kopbal van Ibrahimovic werd door Loria over het doel getikt. Ook aanvalspartner Alexander Isak liet na de bezoekers op voorsprong te zetten.

Georgië straft Zweedse missers af

Zweden was voor rust veel sterker dan Georgië, maar slaagde er niet in te scoren en vlak voor rust kreeg de thuisploeg de eerste grote kans. Saba Lobzhanidze schoot voorlangs. Na rust kantelde de wedstrijd en betaalden de Zweden de prijs voor hun missers.

Een vrije trap van Tornike Okriashvili bleef hangen in het Zweedse strafschopgebied, doelman Robin Olsen redde op de inzet van Irakli Azarovi, waarna Kvicha Kvaratskhelia van dichtbij scoorde. Olsen voorkwam met een knappe redding dat een krul van Kvaratskhelia in de kruising vloog.