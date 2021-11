Koning vraagt opnieuw subsidie aan voor Kroondomein Het Loo

Koning Willem-Alexander vraagt voor volgend jaar opnieuw subsidie aan voor het onderhoud van Kroondomein Het Loo. Dat heeft hij gezegd in het persgesprek aan het slot van het staatsbezoek aan Noorwegen. Onduidelijk is of dat betekent dat het natuurgebied weer een deel van het jaar dichtgaat voor publiek.

Het gebied op de Veluwe is elk jaar gedurende het hele najaar gesloten voor publiek, officieel vanwege de bescherming van de "persoonlijke levenssfeer" van de koning. Vermoed wordt dat dat te maken heeft met de jacht. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst jaagt de koning er elk jaar één dagdeel.

Willem-Alexander krijgt al jaren subsidie voor het beheer van het natuurpark, maar minister Schouten maakte in september bekend dat de regels veranderen. Als de koning de huidige jaarlijkse afsluiting wil handhaven, moet hij afzien van de betreffende subsidie.

Legpuzzel

In het persgesprek in Trondheim zei de koning desgevraagd dat hij wel degelijk subsidie gaat aanvragen, maar over de gevolgen liet hij zich niet uit. Hij benadrukte dat er vier categorieën subsidies zijn, waarvan er maar één openstelling als voorwaarde heeft.

"Het is een hele legpuzzel", zei Willem-Alexander. "We zijn nog aan het kijken hoe dit het best opgelost kan worden." Hij beklemtoonde dat het gaat om een rust- en natuurgebied en niet om een recreatiegebied. "Dat betekent dat de mens daar welkom is, maar niet primair."

Zorgen om corona

Willem-Alexander en koningin Máxima gingen ook in op de coronasituatie in Nederland. De koning zei dat ze zich grote zorgen maken over de oplopende cijfers en meeleven met de medewerkers in de zorg, die "de grootste waardering verdienen".

"We hadden gehoopt dat we een winter zouden hebben zonder corona", zei Máxima. "Het is echt enorm balen." Volgens haar moeten mensen "samen bouwen aan een exit uit corona. We hebben elkaar nodig."