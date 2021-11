Oud-president Zuid-Afrika maakt postuum excuses voor apartheidsregime

De plek waar iemand mocht wonen en werken, hing van het ras af. Miljoenen zwarte Zuid-Afrikanen werden gedwongen verhuisd. Ook waren er wetten die bepaalden dat mensen niet mochten trouwen of ook maar een relatie hebben met iemand van een ander ras. Al in 1966 riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het apartheidssysteem uit tot een misdaad tegen de menselijkheid.

Van 1948 tot begin jaren 90 was er in Zuid-Afrika een strikte rassenscheiding die door de witte minderheid werd gehandhaafd: de apartheid. De wet onderscheidde vier rassen: blank, Indiaas/Aziatisch, kleurling en zwart.

De Klerk werd geprezen voor de afschaffing. Hij kreeg er in 1993 zelfs de Nobelprijs voor de Vrede voor, samen met Nelson Mandela, aan wiens gevangenschap hij een eind had gemaakt.

Maar er was ook kritiek dat hij niet anders kon, omdat het protest uit de rest van de wereld tegen het apartheidssysteem aanzwol en zijn land leed onder de sancties die het kreeg opgelegd. De Klerk zou ook te weinig berouw hebben getoond over de misdaden die de opeenvolgende witte regeringen tegen de bevolking hadden begaan.

Daarnaast was bekend dat De Klerk zelf jarenlang een uitgesproken voorstander van apartheid was geweest. Vorig jaar kwam hij nog negatief in het nieuws toen een interviewer van de Zuid-Afrikaanse televisie hem vroeg of apartheid als een misdaad tegen de menselijkheid moest worden gezien. Hij antwoordde dat hij het daar "niet volledig mee eens" was. Hij kreeg het verwijt dat hij oude wonden had opengereten.

Bekering

In de video die vandaag is gepubliceerd, erkent De Klerk dat hij lang voorstander van apartheid is geweest. "Het klopt dat ik de scheiding in mijn jonge jaren verdedigde. Ik deed dat als parlementslid en als lid van het kabinet", zegt hij.

Begin jaren 80 zou hij tot inkeer gekomen zijn. "Diep in mijn hart besefte ik dat apartheid verkeerd was. Ik begreep dat we in een situatie zaten die niet te rechtvaardigen was."

Die bekering zou hem er in 1990 ertoe gebracht hebben om Nelson Mandela, het symbool van de strijd tegen apartheid vrij te laten en het verbod op partijen die tegen apartheid waren op te heffen. De overgangsfase werd in 1994 afgesloten met de verkiezingsoverwinning van het ANC van Nelson Mandela, die De Klerk opvolgde als president.