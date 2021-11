Sanne in 't Hof maakt de riemen vast voor een vier weken durende rit in de achtbaan

Riemen vast en gáán. Schaatsster Sanne in 't Hof heeft geen benul wat haar te wachten staat, bij haar debuut in de eerste reeks wereldbekers van de olympische jaargang. Eén ding weet de stayer wel: "De rit in de achtbaan gaat beginnen."

Vier weken lang gaat het alle kanten op, ze laat zich graag verrassen. Vrijdag is het Poolse Tomaszów Mazowiecki de eerste halte waar ze opstapt in de rollercoaster. Een week later meldt ze zich in Noorwegen, waar Stavanger de volgende tussenstop is.

Kennismaking

Het eerste weekeinde van december maakt ze na lang wachten dan eindelijk kennis met The Fastest Ice On Earth, in Salt Lake City. Een week later eindigt - voorlopig - haar avontuur op een andere Olympic Oval, die van Calgary.

Uiteindelijke doel: er over 84 dagen in China hoogstpersoonlijk bij zijn wanneer in Peking het olympisch vuur wordt ontstoken.

Zo ver kijkt de 23-jarige In 't Hof evenwel nog niet vooruit. Laat haar eerst maar eens voor de eerste maal de krachten meten in het internationale veld. Dat ze in Polen vooralsnog genoegen moet nemen met een 3.000 meter in de B-groep, ach, het zij zo. "Ik heb er ontzettend veel zin in."

Tomeloze ambitie

Eindelijk, zo verzucht ze, krijgt ze de kans om te laten zien wat ze daadwerkelijk in haar mars heeft. Twee jaar lang maakte de junior als stagiaire deel uit van het sterrenensemble genaamd Jumbo-Visma. Het was haar tomeloze ambitie die destijds een doorbraak in de weg stond.