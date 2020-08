Dumoulin maakt zich voor Tour alleen nog zorgen om fans zonder mondkapje

Tom Dumoulin op volle snelheid in het Critérium du Dauphiné - AFP

Tom Dumoulin wond er geen doekjes om: het was afzien in het Critérium du Dauphiné. "Ooooh, wat een dag! Wat een week, of vijf dagen eigenlijk", sprak de wielrenner van Jumbo-Visma na de afsluitende etappe van zondag. Hij sloot niet uit dat zijn koersloze periode van meer dan een jaar zijn zicht op de zwaarte van de etappewedstrijd had vertroebeld. Dumoulin, wiens wielerjaar 2019 verpest werd door een knieblessure, was immers pas anderhalve week weer terug in het peloton. Maar dan nog: "Ik denk dat ik nog nooit vijf van zulke zware dagen achterelkaar heb gehad. Dit maak je zelfs in de Tour niet mee: vijf van zulke bergritten op rij. Ik ben echt he-le-maal af."

Dumoulin: 'Dit maak je zelfs in de Tour niet mee, zo zwaar...' - NOS

Over de Tour de France gesproken, die dient zich al snel aan. De vanwege de coronapandemie in juli gecancelde wielerkoers gaat eind deze maand alsnog van start. Tenminste... Her en der steekt het coronavirus weer nadrukkelijk de kop op in Frankrijk en dus moet met betrekking tot de Tour nog altijd een kleine slag om de arm worden gehouden. Voorzorgsmaatregelen "Volgens mij ziet het er nog altijd positief uit", zei Dumoulin, de nummer twee van de editie van 2018. "De kans wordt stilletjes aan wel groter dat het moeilijk gaat worden voor de Tour. Maar ik denk dat de kans nog altijd veel groter is dat-ie wel doorgaat dan niet." Het optimisme is mede gestoeld op de voorzorgsmaatregelen die hij bij de Dauphiné heeft aangetroffen. "Ik vind dat ze het hier best wel goed hebben neergezet. Dat zal in de Tour niet anders zijn."

Dumoulin bezorgd over fans: 'Helft staat zonder mondkapje te schreeuwen' - NOS

Toch is er wel een punt van zorg. "Het is alleen te hopen dat er een goede campagne gaat komen voor de mensen aan de kant, want op de klim staat de helft zonder mondkapje in ons gezicht te schreeuwen. En dat is niet de bedoeling, hè?" Dichter bij topvorm Geen reden echter om de blik niet voluit op de Ronde van Frankrijk te richten. "Ik heb in totaal acht dagen keihard afgezien", zei Dumoulin, terugkijkend op de drie dagen Tour de l'Ain en de vijf dagen Dauphiné. "Hopelijk heeft het mij een stap dichter bij de topvorm voor de Tour gebracht." Vanaf nu kan hij tot 29 augustus rustig aan doen. "Ik blijf nog een weekje op hoogte in de bergen. Niet meer om hard te trainen, maar gewoon om het lichaam nog een kleine hoogteprikkel te geven. Ik ga vooral lekker uitrusten. En dan reis ik een paar dagen voor de Tour naar Nice."