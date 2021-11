Herstelwerk Utrechtsebaan Den Haag begint in januari, tot mei hinder

Het herstelwerk aan de Utrechtsebaan (A12) in Den Haag gaat in januari alsnog van start. Dat betekent dat de snelweg voor verkeer uit de stad richting het Prins Clausplein vanaf maandag 17 januari is afgesloten. Rijkswaterstaat verwacht in mei klaar te zijn met de renovatie.

In het weekend voor 17 januari worden voorbereidende werkzaamheden verricht. Dan is de weg in beide richtingen afgesloten. Daarna kan het verkeer wel de stad in, maar niet uit de stad via die weg.

De werkzaamheden zouden eigenlijk al in oktober zijn gestart, maar een van de aannemers die de klus misliep, spande een kort geding aan tegen de gemeente, meldt Omroep West. Begin juli maakte Den Haag bekend naar welke aannemer de klus zou gaan. Dat gebeurde met een tijdelijke vergunning, maar een van de aannemers had twijfels bij de procedure en wilde de beslissing aanvechten. De rechter gaf de gemeente gelijk, maar door dat proces liepen de werkzaamheden vertraging op.

De ongeveer 45 jaar oude snelweg is toe aan groot onderhoud, zegt Rijkswaterstaat. Dagelijks rijden er zo'n 60.000 auto's over de weg van en naar Den Haag. Vrijwel ieder onderdeel is aan vervanging toe. Zo wordt de betonnen ondergrond gerepareerd, nieuw asfalt gelegd en worden de middenberm en de verkeerstechnische installaties vervangen.