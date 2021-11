In hoger beroep 30 jaar cel voor in brand steken man Breda

Janie H. (53) is in hoger beroep veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op een voormalige vriend en zakenpartner in Breda. Het 49-jarige slachtoffer werd in april 2019 in een garagebox vastgebonden op een stoel en vervolgens in brand gestoken. De man bezweek enkele uren later aan zijn verwondingen.

De rechtbank in Breda veroordeelde H. vorig jaar december tot een gevangenisstraf van 20 jaar en tbs met dwangverpleging. Volgens de rechtbank was H. verminderd toerekeningsvatbaar, maar daar gaat het hof niet in mee.

H. heeft geweigerd mee te werken aan een psychologisch onderzoek. In eerdere rapporten kwamen deskundigen niet tot een eenduidige conclusie. Omdat het voor het hof onduidelijk is of er bij de man sprake is van een psychische stoornis, is H. volgens het hof volledig toerekeningsvatbaar.

'Weerzinwekkende daad'

Het hof noemt de moord "een weerzinwekkende daad" en ziet voldoende aanleiding om de maximale straf van dertig jaar op te leggen. "Het hof is van oordeel dat de maatschappij zeer lang moet worden beschermd tegen deze man die in staat is zeer weloverwogen een levensdelict te begaan."

In hoger beroep had het Openbaar Ministerie 25 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist of 30 jaar cel als er geen tbs zou worden opgelegd.

H. pleegde de moord toen hij nog in een proeftijd zat voor een andere veroordeling, meldt Omroep Brabant. De voorwaardelijke straf van tien maanden die hem toen is opgelegd, komt nog eens boven op de dertig jaar celstraf. Daarnaast moet H. een schadevergoeding van 630.000 euro aan de nabestaanden betalen.

Sigaret en een biertje

H. zou een zakelijk conflict met de man hebben gehad. Het slachtoffer werd in zijn garage door twee mannen overrompeld en op een stoel vastgebonden. Daarna lieten ze H. binnen en vertrokken weer. H. besprenkelde het slachtoffer met wasbenzine en dreigde hem in brand te steken, terwijl hij zelf een sigaret rookte en een biertje dronk. Na drie kwartier stak hij het slachtoffer in brand en ging ervandoor.

De man wist zich nog los te maken en tegen buurtbewoners te zeggen wie de dader was. Hij overleed in een brandwondencentrum.