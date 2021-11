Van de Zandschulp strandt in kwartfinales in Stockholm, Griekspoor blijft winnen

Botic van de Zandschulp is op het ATP-toernooi in Stockholm in de kwartfinale gestrand. De Nederlander moest zijn meerdere erkennen in de nummer elf van de wereld, Félix Auger-Aliassime (4-6, 3-6).

De wedstrijd ging in het begin gelijk op, maar Van de Zandschulp verzuimde in de eerste set de Canadees te breken waardoor het niet 4-4, maar 3-5 werd. Daarna werkte de Nederlander nog drie setpoints van Auger-Aliassime weg, maar dat was voor Van de Zandschulp niet voldoende om de eerste set te pakken.

De Nederlander, die 61ste staat op de wereldranglijst, kreeg het publiek soms op de banken, maar had wel moeite om zijn service te behouden en had onvoldoende antwoord op de service van zijn tegenstander.

Verrassingen US Open

De twee verrassingen bij de US Open van afgelopen jaar, Van de Zandschulp haalde de kwartfinales en Auger-Aliassime de halve finales, hadden nog niet eerder tegen elkaar gespeeld en maakten er ook een onderhoudende tweede set van.

Tot de 3-3. Daarna etaleerde het 20-jarige supertalent Auger-Aliassime zijn klasse en kon hij relatief eenvoudig uitlopen, waardoor hij de wedstrijd in twee sets in zijn voordeel wist te beslechten.