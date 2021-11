Studenten met beperking krijgen volgend jaar overal evenveel toelage

Studenten met een medische beperking krijgen vanaf 1 april 2022 overal dezelfde studietoelage. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een wetswijziging, voorgesteld door GroenLinks en de PvdA. Demissionair staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken is het er ook mee eens.

Jongeren met een beperking kunnen een toelage aanvragen, omdat ze meestal niet in staat zijn naast hun studie te werken, zoals studenten zonder beperking. Maar hoe hoog die toelage is, hangt af van de gemeente waar de student woont. Zo krijgt een student in Heerlen 30 euro per maand en in Enschede 300 euro.

Controversieel verklaard

In 2018 kondigde het kabinet al aan dat de toelage een landelijke regeling zou worden, waarbij alle studenten boven de 21 jaar 300 euro per maand zouden krijgen. Maar die wetswijziging werd controversieel verklaard toen het kabinet viel en demissionair werd.

Gemeenten zouden wel zelf kunnen besluiten om de bijdrage te verhogen via het geld dat ze daarvoor krijgen van het Rijk, maar vele doen dat niet. Studentenvakbond LSVB maakte zich daar boos over.

Drempel weg

Met het voorstel van de twee partijen wordt het nu toch geregeld, zij het via een andere wet. Per 1 april volgend jaar krijgen studenten vanaf 18 jaar 150 euro per maand. Vanaf 21 jaar wordt dat 300 euro.

GL-Kamerlid Senna Maatoug noemt het "heel mooi" dat er nu toch een landelijke regeling komt waarbij studenten in elke gemeente evenveel ondersteuning krijgen. "Hiermee nemen we een drempel om te gaan studeren weg."