Veel studenten ervaren psychische problemen, vanwege corona en prestatiedruk

Demissionair minister Van Engelshoven (Onderwijs) zegt in een eerste reactie dat de uitkomsten reden zijn "tot grote zorg". "We gaan hier, met de grootste urgentie, samen met studenten, hogescholen, universiteiten, de ggz en de onderzoekers mee aan de slag."

De voorzitter van het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO), Lisanne de Roos is bezorgd over de resultaten. "Het is schrikbarend om te zien dat zoveel studenten moeite hebben om hun hoofd boven water te houden en dat een op de vier studenten zelfs heeft aangegeven af en toe of vaker de wens te hebben gehad dood te zijn. Na vandaag kan niemand meer zeggen dat mentale problemen slechts bij enkele studenten voorkomen."

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.