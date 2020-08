Nog even en Hamilton is de succesvolste ooit: 'Ik steeg boven mezelf uit'

Lewis Hamilton was gisteren zó goed in de Grand Prix van Spanje dat hij - op Max Verstappen en Valtteri Bottas na - alle Formule 1-coureurs een ronde inhaalde. En dan te bedenken dat hij het tijdens bepaalde delen van de race zelfs nog rustig aan deed.

De 35-jarige Brit kon zelf ook amper bevatten hoe superieur zijn optreden was geweest. Hij voelde zich een met zijn auto. "Ik was in een andere wereld, ik had niet eens door dat ik aan het laatste rondje bezig was. Ik had nog uren kunnen doorgaan."

"Ik ben nog nooit zo goed geweest", ging de Mercedes-coureur verder. "Dit is topvorm. Ik steeg vandaag boven mezelf uit. Het voelde alsof ik on a high zat. Dit was een van mijn perfecte races. Ik heb veel gewonnen, maar dit was misschien wel de beste zege."