Emotionele NEC-directeur in audiodagboek: 'Geen minuut aan voetbal gedacht'

"Deze week ben ik directeur van een voetbalbedrijf en er is geen minuut geweest dat ik aan voetbal gedacht heb. Totdat ik net koffie ging pakken en Lasse Schöne me vertelde dat we drie blessures hadden en we zelfs een oefenwedstrijd hebben gespeeld tegen FC Den Bosch." Aan het woord is Wilco van Schaik, algemeen directeur van NEC. De club staat momenteel keurig zevende in de eredivisie, maar over het sportieve gaat het de laatste weken zelden in Nijmegen. NEC is een club in het oog van de storm. Na de wedstrijd tegen Vitesse is voetbal bijzaak. Het gaat over biergooiers, vernielingen, stadionverboden, celstraffen voor relschoppers, een schier kansloze zoektocht naar een nieuwe speellocatie vanwege een ingestorte tribune. Audiodagboek Nu, vijfentwintig dagen na de derby, is het tijd om terug te blikken. In een audiodagboek hield Van Schaik zijn talloze ontmoetingen, overpeinzingen en belevenissen bij. Een verslag in vogelvlucht van misschien wel de meest hectische periode uit zijn carrière.

Sinds de dag van de NEC-Vitesse, zondag 17 oktober, deelde Wilco van Schaik zeventien spraakberichten van in totaal zo'n drie uur met NOS-journalist Guido van Gorp. Beluister hier de uitzending terug in Langs de Lijn op NPO Radio 1. Met van 0.51.20 tot 01.26.50 een interview met Van Schaik.

Terug naar zondag 17 oktober, de dag die sindsdien voor hectiek zorgt in het leven van Van Schaik en van tientallen medewerkers van NEC. Het is half negen 's avonds. Enkele uren na de thuiswedstrijd tegen Vitesse die met 1-0 verloren ging. Alle medewerkers van de club verzamelen zich in het spelershome. "Daar aangekomen trof ik een aangeslagen groep collega's aan. Sommige mensen waren aan het huilen", herinnert Van Schaik zich. Iedereen had enorm uitgekeken naar een leuke voetbalwedstrijd tegen de rivaal uit Arnhem, zegt Van Schaik. "Maar na die negentig minuten viel alles in duigen. Eerst met die stadionramp, daarna met die ramp in het bos."

Hoe nu verder met het stadion? Dat is de vraag op de lippen van veel fans, journalisten en betrokkenen in de dagen na de derby. Vierhonderd scheuren Pas afgelopen vrijdag presenteerde ingenieursbureau Royal Haskoning haar eerste bevindingen in een persconferentie. Het onderzoek wees uit dat er vierhonderd scheuren in het stadion zitten en dat een constructiefout, gecombineerd met 94 hossende Vitesse-fans, ten grondslag ligt aan het instorten van het uitvak. Bij Van Schaik is dan al weken bekend dat er iets serieus mis is met het Goffertstadion. Binnen 24 uur na de derby, bij de eerste schouw van Royal Haskoning, hoort hij al dat er (te) veel scheuren in het beton zitten.

NEC-directeur Wilco van Schaik - Pro Shots

"Ik ben positief ingesteld, maar als ik de berichten zo hoorde kan ik me voorstellen - en dat zeg ik in heel klein gezelschap, alleen nu via Whatsapp - dat we misschien wel nooit meer in de Goffert gaan spelen. Dat een verbouwing wel héél snel aanstaande is." Van Schaik spreekt deze woorden uit om 00.33 uur, vanuit zijn hotelkamer tegenover het stadion. Hij heeft dan een werkdag van 17 uur achter de rug. Multitasken, brandjes blussen, plannen smeden, simultaanschaken. Dat is wat Van Schaik vrijwel continu heeft gedaan afgelopen weken. Er is geen tijd te verliezen.

Er moet een nieuwe speellocatie gevonden worden en relschoppers moeten getraceerd worden. Ook moet de club zich voorbereiden op claims, aansprakelijkheid en verzekeringszaken. Zelfs de al langer bestaande plannen voor de bouw van een nieuw stadion worden 'naar voren gehaald'. Een greep uit de berichten. Dinsdag 19 oktober, 01.31u "Ook op juridisch vlak gaan we expertise inwinnen, want hoe goed het partnership (met de gemeente, de eigenaar van het stadion, red.) ook is. Het zal uiteindelijk ook wel een juridisch verhaal worden. De schuldvraag. Ook zullen we moeten kijken naar bepaalde claims." Donderdag 21 oktober, 23.11u

"Het is nu dag vier (na de derby, red.) en ik heb nog steeds geen speellocatie. Morgen wil ik de knoop doorhakken. Vandaag is FC Utrecht afgevallen. Gisteren waren De Graafschap en VVV al afgevallen. Eerder was Roda afgevallen." "Morgenochtend een gesprek met Heracles Almelo. MSV Duisburg heb ik vandaag gesproken en eerder Fortuna Düsseldorf. (...) Ook het Gelredome is een kans, maar dat ligt ontzettend gevoelig. Je moet niets uitsluiten in deze periode."

In de derby tegen Vitesse stort een deel van de tribune in, het begin van veel ellende - ANP

Maandag 25 oktober, 18.18u

"Tussendoor weer een nieuwe stadionbespreking gehad. Ook dat gaat natuurlijk door. We hebben nu twee projecten. Het ene gaat over het instorten van het stadion. Daar zit een hele organisatie omheen. Maar de nieuwbouw loopt ook gewoon door. En ja, dat zou weleens sneller naar voren kunnen komen. Ik moet met elk scenario rekening houden." Dinsdag 3 november, 15.38u

"We zijn alles aan het opvragen over verzekeringskwesties en schade. We zijn alle polissen aan het opvragen en aan het doorlezen. Dat moment gaat er natuurlijk ook komen, dat we ons hierover moeten buigen. (...) Wij hebben inmiddels 51 personen een stadionverbod kunnen geven en ik denk dat er nog zeker wel dertig bij gaan komen. Wij hebben hier zó veel last van..." Vrijdag 5 november, 22.10u

"Ik weet gewoon dat ik niet iedereen tevreden kan houden. De enige manier waarop het wel kan, is misschien een noodstadion bouwen ergens hier in de omgeving. Een veld van een amateurclub of gewoon een weiland waar we een houten tribune omheen bouwen voor 10.000 tot 12.000 mensen."

Tussen het rennen, vliegen en hollen door is er nauwelijks tijd voor vrienden, familie en zijn vrouw. Het valt Van Schaik zwaar, vertelt hij in een emotionele terugblik op de afgelopen 25 dagen bij Langs de Lijn. Hij toont een foto van zijn kleinkinderen. Ze staan voor een stilstaand televisiescherm in de woonkamer. 'Opa' Van Schaik staat vol in beeld. Voor de zoveelste keer legt hij uit hoe het gaat met de club, dat er stadionverboden worden uitgedeeld, dat er onzekerheid is over een nieuwe speellocatie. Maar dat verhaal gaat aan hen voorbij. Van Schaik krijgt een kusje en een knuffeltje van zijn kleinkinderen. Opa is al te lang niet thuis geweest. Ze missen hem.