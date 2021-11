Brand wint ook Superprestigewedstrijd Niel, Iserbyt is Van der Haar de baas

Bij de mannen hadden de Nederlanders minder succes en werd het een Belgisch feestje. In eigen land troefde Eli Iserbyt zijn landgenoot Toon Aerts af in de sprint. Een andere Belg, Quinten Hermans kwam als derde over de streep. De Nederlandse kersverse Europees Kampioen Lars van der Haar eindigde als vierde.

Veldrijdster Lucinda Brand heeft voor de derde keer op rij de zege gegrepen in de Superprestigewedstrijd in Niel. De wereld- en Europees kampioene werd na pech tot een zware inhaalrace gedwongen, maar kwam desondanks solo over de streep.

Op het slopende parcours, bezaaid met modderstroken, steile klimmetjes en een strook met rul zand, weerstond Iserbyt de aanvallen van het Baloise-Trekkoppel Van der Haar en Aerts. Diep in de finale sloeg Iserbyt een comfortabel ogend gat dat Aerts toch wist te overbruggen.

In de sprint was Iserbyt, winnaar van de veldrit in Ruddervoorde, net iets rapper dan Aerts, die begin oktober de eerste SP-rit in Gieten op zijn naam had gezet. Het is voor Iserbyt de eerste eindzege in Niel.