Brand is landgenoten de baas in oranjegekleurde Superprestigewedstrijd Niel

Veldrijdster Lucinda Brand heeft voor de derde keer op rij de zege gegrepen in de Superprestigewedstrijd in Niel. De wereld- en Europees kampioene werd na pech tot een zware inhaalrace gedwongen, maar kwam desondanks solo over de streep.

Brand was daarmee de beste van een 'oranje' pelotonnetje, de volledige top-zes bestond uit Nederlanders.

Moeizame start

Annemarie Worst, Denise Betsema en Yara Kastelijn profiteerden van de moeizame start van Brand. Ze sloegen al snel een gat, maar dat bleek niet groot genoeg. Halverwege vond Brand het wiel van de twee overgebleven leidsters Worst en Betsema, die ze in de slotronde met een versnelling het nakijken gaf.

Worst finishte op 18 seconden en Betsema gaf 32 seconden toe.

Het zijn mooie dagen voor Brand. Zaterdag pakte ze op de VAM-berg in het Drentse Wijster ook al de Europese titel.