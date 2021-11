Nieuwe supermarkt-cao: hoger loon, maar minder zondagstoeslag

Werknemers van supermarkten en distributiecentra krijgen een nieuwe cao. Een kleine meerderheid van FNV-leden heeft ingestemd met het eindbod van werkgeversorganisaties VGL en Vakcentrum.

De vakbond had een negatief stemadvies gegeven voor het eindbod van de werkgevers. "Het gehele eindbod vonden we te mager", legt FNV onderhandelaar Özcan Colak uit. "Hoewel het ook een loonsverhoging van negen procent bevat; wordt de zondagstoeslag gehalveerd."

De werkgevers boden aan om personeel dat nu al op zondagen werkt tot 2025 de huidige zondagstoeslag te blijven betalen. "Die compensatie vinden we ondermaats", zegt Colak. "De uitslag is verdeeld, maar een nipte meerderheid stemt voor. En als de leden het goed genoeg vinden om te tekenen, dan zullen wij dat gaan doen."

Overgangsregeling

In het eindbod van de werkgevers is vastgelegd dat het personeel stapsgewijs over een periode van drie jaar in totaal negen procent loonsverhoging krijgt. Tegelijkertijd gaat de zondagstoeslag per januari dus omlaag. Krijgen werknemers nu nog dubbel loon op zondagen, vanaf januari krijgen zij anderhalf keer het normale loon.

Voor personeel dat nu al op zondagen werkt, komt er een overgangsregeling: zij krijgen tot 2025 nog de huidige toeslag. En wie veertig jaar in dienst is bij dezelfde baas, kan één jaar eerder stoppen met werken.

Stembus

Ook de leden van die andere grote vakbond, het CNV, mogen stemmen. Dat kan tot en met vandaag. "Het is geen gelopen race. Ook bij ons is het ontzettend spannend", zegt CNV-onderhandelaar Jacqueline Twerda. Ze noemt het eindbod van de werkgevers een "geraffineerd bod": "De loonsverhoging is op zich niet onaantrekkelijk. Maar er zijn ook veel voorstellen gestrand", legt Twerda uit.

"Ik kan niet met droge ogen beweren dat wij heel succesvol zijn geweest aan de onderhandelingstafel." Daarom heeft CNV, in tegenstelling tot FNV, geen stemadvies gegeven aan de leden. "Ik denk niet dat ik eerder een bod zo neutraal heb voorgelegd", zegt Twerda daarover.

De nieuwe cao voor werknemers in supermarkten en distributiecentra komt er sowieso nu een van de bonden heeft ingestemd. Of de cao op de steun van de CNV kan rekenen moet blijken.