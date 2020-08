'Schaf btw op biologische producten af om verkoop te stimuleren'

Schaf de btw van 9 procent op biologische producten af om de vraag bij consumenten te stimuleren en kom met een grote reclamecampagne over de betekenis en waarden van biologische landbouw. Dat zijn twee voorstellen uit een 10-puntenplan die de biologische sector in Nederland in september wil voorleggen aan minister Schouten (Landbouw) en de rest van de politiek.

Het plan volgt op recente teleurstellende omzetcijfers van biologische producten afgelopen jaar. In de supermarkten werd afgelopen jaar voor iets meer dan 40 miljard euro verkocht, maar biologische producten als melk, kaas, vlees en groenten hadden daarin maar een aandeel 3,21 procent. Nauwelijks hoger dan de 3,19 procent in 2018, becijferde marktonderzoeker IRI uit Zaltbommel.

"Op deze manier gaan we de doelstelling van Europa niet halen. In 2030 moeten we zitten op een marktaandeel van gemiddeld 25 procent. Extra inspanningen zijn hard nodig", zegt directeur Michaël Wilde van brancheorganisatie Bionext.

"We hebben voor een gezond, eerlijk en duurzaam landbouwsysteem een sterk beleid nodig, gericht op zowel consumptie als productie. Wij roepen daarom de politiek op om samen met ons een soort taskforce op te richten."

Overheidscampagne

Volgens de Bionext-directeur zijn er in landen als Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk, grote overheidscampagnes die het belang van biologisch eten uitleggen aan het publiek. "Consumenten hebben daar veel meer kennis over biologisch voedsel. Het wordt hoog tijd dat dat hier ook gebeurt."

Monique Hospers-Brands van de biologische geitenboerderij Hansketien in het Drentse Mantinge heeft, samen met twee collega's, een redelijke boterham dankzij de melk, kaas en vlees van 200 geiten. Maar van het beperkte marktaandeel van biologische producten in de supermarkt kijkt ze niet op.

"De Nederlandse consument is toch nog vaak geneigd niet heel veel geld aan zijn eten uit te geven. In Duitsland is dat heel anders. En biologische producten zijn nog altijd iets duurder dan gewone producten", zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal.

Goede prijs

Toch ziet Hospers licht in de duisternis: "We krijgen hier in onze winkel steeds vaker mensen die andere keuzes willen maken: die zeggen 'wij vinden het belangrijk dat producten kwaliteit hebben, dat we weten waar ons eten vandaan komt'. En dat ze hier zien hoe de dieren het hebben, hoe ze verzorgd worden. Wat er allemaal bij komt kijken. Daardoor gaan mensen ook begrijpen waarom het belangrijk is daar een goede prijs voor te betalen."