Xi bereikt in China officieel status van 'grote leiders' Mao en Deng

Na vier dagen overleg heeft de Communistische Partij van China een historische resolutie aangenomen, waarin Xi Jingpings status als succesvolle leider is vastgelegd. Hij staat nu officieel op dezelfde hoogte als 'de grote leiders' Mao Zedong en Deng Xiaoping. De resolutie maakt de weg vrij voor Xi om langer aan de macht te blijven.

Slechts twee keer eerder in honderd jaar tijd heeft de partij zo'n motie aangenomen. Dat was in 1945 en 1981, respectievelijk om Mao's en Dengs status vast te leggen. Ditmaal werden de successen onder Xi's negenjarige leiderschap geroemd, zoals de enorme groei van de Chinese economische en politieke invloed op het wereldtoneel.

Ook werd de recente overheidsaanpak van het coronavirus bejubeld. Kritiek, zoals op de grootschalige onderdrukking van moslimminderheden in provincie Xinjiang, staat er vanzelfsprekend niet in.