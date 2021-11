Wijnaldum traint na een dagje rust weer mee bij Oranje

Het is een cruciale week voor het Nederlands elftal, dus een extra 'In het spoor van Oranje':

Dat betekent dat bondscoach Louis van Gaal in de aanloop naar de wedstrijden tegen Montenegro (zaterdag) en Noorwegen (volgende week dinsdag), de laatste duels in de WK-kwalificatie, een fitte spelersgroep ter beschikking heeft.

Sloeg Georginio Wijnaldum woensdag nog de training van het Nederlands elftal over omdat hij zich niet lekker voelde, een dag later was de middenvelder van Paris Saint-Germain weer gewoon van de partij.

Oranje, dat vrijdag naar de Montenegrijnse hoofdstad Podgorica vliegt, is koploper in groep G met twee punten voorsprong op Noorwegen en vier op Turkije. De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK van eind volgend jaar in Qatar, terwijl nummer twee een herkansing krijgt in de play-offs.