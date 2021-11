Feyenoord likt de wonden: 'Geconfronteerd met een 180 miljoen hogere bouwsom'

De reden dat Feyenoord de afgelopen dagen pas op de plaats heeft gemaakt rond de plannen voor een nieuw stadion, zijn de veel hogere bouwkosten waarmee bouwconcern BAM plots op de proppen kwam.

"Wij zijn geconfronteerd met een verhoging van de bouwsom met 180 miljoen euro", vertelt Gérard Moussault, vice-voorzitter van de raad van commissarissen van de Rotterdamse club. Van 320 naar 500 miljoen, verduidelijkt hij. "Wat neerkomt op: we hebben er geen zin in."

Door dat veel hogere prijskaartje is een nieuw stadion aan de boorden van de Maas op dit moment geen haalbare kaart meer, moet rvc-voorzitter Toon van Bodegom tijdens de persconferentie van donderdagochtend concluderen. "Heel jammer. Heel veel mensen hebben er met hart en ziel aan gewerkt. Dus in die zin is het een treurige dag."

Out of the blue

Het volkomen verraste Feyenoord lijkt het slachtoffer te zijn geworden van een strategiewijziging bij de BAM. Moussault: "Op hun website geven ze aan risicovolle projecten van boven de 150 miljoen niet meer te doen. Out of the blue: van de zomer was daar nog geen enkele sprake van. Tot een maand geleden zaten wij in een trein waarvan wij dachten: die komt er."