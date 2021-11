Enorm stuk staal zat operatie Lekbrug waarschijnlijk in de weg

Een groot stuk metaal is waarschijnlijk de reden dat de stalen boogbrug bij Vianen afgelopen weekend toch niet verwijderd kon worden. De mogelijke boosdoener werd gisteren bij een sonaronderzoek in de Lek uit het water gevist, meldt Rijkswaterstaat.

De afgelopen dagen onderzocht Rijkswaterstaat samen met de aannemer de oorzaak van de schade aan de kabel. Mogelijk is de lierkabel onder water tegen het stuk staal op de bodem gebotst, meldt RTV Utrecht.

Rijkswaterstaat onderzoekt nu verder waar het staal vandaan komt, of de waterbodem nu helemaal vrij is van objecten en of het stuk staal écht de oorzaak was van de beschadiging. Het ponton krijgt deze week al wel een nieuwe lierkabel.

Boogbrug over de lek is overbodig

De boogbrug uit 1936 is al zeventien jaar overbodig omdat de snelweg A2 sinds 2004 twee nieuwe Lekbruggen heeft. Het is geen monument en heeft ook geen nieuwe functie gekregen. Ondertussen kostte het behoud van de brug wel geld. Daarom is besloten de brug te verwijderen.

De brug wordt op een ponton gezet, een kwartslag gedraaid en weggevaren. Wanneer de aannemer de het werk alsnog kan uitvoeren is onbekend. Dit hangt onder meer af van de waterstand en weersomstandigheden. Wel is de Lek, aldus Rijkswaterstaat, veilig bevaarbaar voor andere scheepvaart.