'Proklamasi' in tuin van Soekarno: Indonesië onafhankelijk

Daarna werd aan een bamboestok de rood-witte vlag gehesen, die vannacht in allerijl door Soekarno's vrouw is genaaid uit enkele oude lappen.

In zijn Proklamasi, die slechts een minuut duurde en door de radio werd uitgezonden, zei Soekarno: "Wij, het volk van Indonesië, roepen hierbij de onafhankelijkheid van Indonesië uit. Zaken betreffende de machtsovername en andere kwesties zullen op ordelijke wijze en in zo kort mogelijke tijd worden geregeld. In naam van het Indonesische volk, Soekarno en Hatta."

Op gezag van de Amerikaanse opperbevelhebber MacArthur mogen geallieerde troepen pas aan land gaan in de bezette gebieden als de Japanse capitulatie is getekend. Dat zal op z'n vroegst eind augustus gebeuren. Japan heeft de opdracht gekregen zo lang de 'status quo' te handhaven.

Feit is dat voor hen een chaotische en mogelijk gevaarlijke situatie dreigt te ontstaan, nu de Indonesische nationalisten in het machtsvacuüm zijn gesprongen na de capitulatie van Japan.

Een onafhankelijk Indonesië moet volgens de nationalisten het einde betekenen van de Nederlandse koloniale overheersing, als de Japanners het land straks hebben verlaten. Wat de gevolgen zijn voor de tienduizenden Nederlanders die nu nog gevangen zitten in de jappenkampen - en die waarschijnlijk niet op de hoogte zijn van de recente ontwikkelingen- is nog ongewis.

In Den Haag is het nieuws over de proclamatie van Soekarno in ieder geval nog niet doorgedrongen en houdt men zich vooral bezig met de vraag hoe er zo spoedig mogelijk zo veel mogelijk Nederlandse strijdkrachten naar Indië kunnen worden overgebracht om daar de orde te herstellen.

Daarvoor is Nederland geheel afhankelijk van de medewerking van Groot-Brittannië. MacArthur heeft de militaire verantwoordelijkheid voor Nederlands-Indië kort geleden overgedragen aan de Britse bevelhebber admiraal Lord Mountbatten. Hij zal beslissen waar en wanneer geallieerde troepen aan land gaan om de Japanse bezetter te ontwapenen en hulpverlening aan de bevolking op gang te brengen.

Minister van Buitenlandse Zaken Van Kleffens heeft vandaag in Londen een nota overhandigd aan de Britse premier Attlee waarin Nederland aandringt op een snelle bezetting van Batavia. Ook staan daarin de wensen op het gebied van onder meer transport van troepen naar Nederlands-Indië en de repatriëring van ex-geïnterneerden en ex-krijgsgevangenen naar Europa.

De zwijgzame Attlee heeft laten weten dat de nota "in studie genomen zal worden".