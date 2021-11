Flinke boete voor NFL-club en 'allergische' ster Rodgers na overtreden coronaregels

American-footballclub Green Bay Packers heeft een boete van 300 duizend dollar gekregen voor het overtreden van de coronaregels. Twee ongevaccineerde spelers, Packers-vedette Aaron Rodgers en Allen Lazard, kregen een boete van 15 duizend dollar omdat ze een Halloween-feestje bezochten. Daarnaast zouden Rodgers en Lazard zelden of nooit een mondkapje dragen. Green Bay Packers trad daar niet tegen op en meldde niets aan de NFL, de organisator van de hoogste Amerikaanse competitie, waardoor de club ook een boete kreeg. Volgens de NFL kan Green Bay Packers, dat wel goed zou hebben meegewerkt aan het onderzoek, sportieve sancties verwachten als de club de regels nogmaals overtreedt. Veel te doen om 'allergische' MVP Er is veel te doen rondom Rodgers, die drie keer de meest waardevolle speler in de NFL was. Hij zei in augustus dat hij immuun was voor het coronavirus, nadat hij naar zijn vaccinatiestatus werd gevraagd.

Quote De coronaregels zijn er om ongevaccineerden te schande te maken. Aaron Rodgers, quarterback Green Bay Packers

Vorige week gaf hij echter toe dat dit niet dankzij vaccinaties was, die heeft Rodgers namelijk niet gehaald. De Packers-ster begrijpt dat mensen zich door hem op het verkeerde been gezet voelden. "Voor iedereen die zich misleid voelde: ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn opmerkingen." Uiteindelijk bleek ook dat hij een coronabesmetting heeft opgelopen, waardoor hij de wedstrijd van afgelopen zondag moest missen. Hij zei zich wel "heel goed" te voelen.

De 37-jarige Rodgers noemt zichzelf geen aanhanger van complottheorieën, maar een kritische denker. Hij begrijpt dat de kwestie de gemoederen bezighoudt en hij respecteert ieders mening. Wel baalt hij van de "heksenjacht" op hem van de media. De quarterback zegt dat zijn beslissing om zich niet te laten vaccineren is genomen in overleg met artsen. Hij zou allergisch zijn voor een ingrediënt in de vaccins van Moderna en Pfizer. Rodgers is bang voor de bijwerkingen van het Janssen-vaccin. Daarom kiest hij met een homeopathische behandeling voor een alternatieve methode. Hij vindt dat alle coronaregels van de NFL er zijn om alle mensen die niet gevaccineerd zijn "te schande" te maken. Rodgers verwijst onder meer naar de tests waaraan hij elke dag wordt onderworpen, hij zou meer dan 300 keer getest zijn, voordat hij positief testte.

