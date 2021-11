Carnavalsseizoen van start, maar wel met gemengde gevoelens

Het is de Elfde van de Elfde en dat betekent traditiegetrouw dat het carnavalsseizoen weer is begonnen. Maar dit jaar levert het feest vooral gemengde gevoelens op vanwege de oplopende besmettingscijfers.

Aan de ene kant is het de start van een aantal vaste gebruiken die diep verankerd in het verenigingsleven zitten, zoals het bekendmaken van prins carnaval en de adjudanten, gezellig onder het genot van een drankje. Tradities die vorig jaar ook al niet of zeer beperkt konden doorgaan en waar een echt carnavalshart van gaat bloeden. Aan de andere kant zijn er zorgen, vooral vanuit ziekenhuizen, om de vollopende corona-afdelingen en ic-bedden.

Waar gemeenten in Noord- en Midden-Limburg afgelopen week hebben besloten om maar helemaal af te zien van de festiviteiten rond de start, wordt het glas in enkele gemeenten in Noord-Brabant en Zuid-Limburg wel geheven. Al gebeurt dat wel gereguleerd en in afgesloten ruimtes. Zo moet je in bijvoorbeeld Tilburg in het bezit zijn van het stadsembleem 2022 en uiteraard de QR-code. Ook in Eindhoven, Bergen op Zoom en Roosendaal zijn vergelijkbare maatregelen genomen.

'Kom niet op de bonnefooi naar Den Bosch'

In Den Bosch gaat het feest dit jaar ook door, maar eveneens in afgeslankte vorm. Volgens de gemeente waren er 24.000 kaartjes beschikbaar voor evenementen verdeeld over zeven locaties. De gemeente roept op om niet op de bonnefooi naar de stad te komen. "Wie geen kaartje heeft, komt er niet in. En wie desondanks op straat carnaval gaat vieren, komt de handhaving tegen, want dat mag niet", aldus een woordvoerder van de gemeente tegen persbureau ANP.

Vanuit de zorg in Brabant kwam afgelopen maandag de oproep om "heel goed" af te wegen of de evenementen door kunnen gaan. Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) in Noord-Brabant wil niet dat de zorg overbelast raakt met coronapatiënten. "En iedereen die een evenement organiseert, kan daaraan meewerken", schreef het ROAZ in een verklaring. Op de Grote Markt in Breda gaat het Elfde van d'n Elfde-feestje daarom niet door en ook in Overloon is er een streep door gehaald.

In het Zuiden van Limburg vonden de burgemeesters het afgelopen vrijdag niet nodig om de aftrap te verbieden. Ziekenhuizen in die regio riepen de burgemeesters afgelopen weekend alsnog op grootschalige feesten af te schalen. Naar aanleiding van die oproep gaan de feesten in Heerlen en Kerkrade daarom vandaag niet door. In anderen gemeenten zijn de feesten kleiner van schaal en wordt naast de QR-code ook aan bezoekers gevraagd om onderling afstand te houden.