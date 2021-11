Gerrard naar Aston Villa, Van Bronckhorst favoriet om hem bij Rangers op te volgen

Steven Gerrard is de nieuwe trainer van Aston Villa. De Engelsman verlaat het Schotse Rangers FC, dat in de jacht op een opvolger zijn pijlen op Giovanni van Bronckhorst gericht zou hebben.

Gerrard stond sinds 2018 aan het roer bij Rangers, dat hij vorig seizoen ongeslagen naar de eerste Schotse titel in tien jaar leidde en momenteel weer aan kop gaat in de Premiership. Hij volgt bij Aston Villa de zondag ontslagen Dean Smith op.

In Birmingham moet hij de neerwaartse spiraal waarin Aston Villa zich bevindt, zien te stuiten. Villa staat momenteel zestiende in de Premier League, nadat de club vorig seizoen had verrast met een elfde plaats.

Aston Villa, de club van Anwar El Ghazi, verloor zijn laatste vijf competitiewedstrijden.

Van Bronckhorst

Volgens Schotse media moet Van Bronckhorst de opvolger worden van Gerrard bij Rangers. 'Gio' kent de club goed, de - toen nog - middenvelder speelde tussen 1998 en 2001 in Glasgow. Via Arsenal belandde hij uiteindelijk bij Barcelona.

De 46-jarige Rotterdammer heeft momenteel geen club, een jaar geleden stapte hij op bij het Chinese Guangzhou City FC. Daarvoor was Van Bronckhorst vier jaar trainer van Feyenoord, waarmee hij de landstitel, tweemaal de KNVB-beker en tweemaal de strijd om de Johan Cruijff Schaal won.