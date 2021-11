Onbekend nummer met twee Beatles ontdekt: 'Een interessant puzzelstukje'

"We denken dat we eigenlijk alles wel weten en kennen over The Beatles", zegt Van Norden in het NOS Radio 1 Journaal. "Maar deze opname is toch weer een puzzelstukje dat vijftig jaar later opduikt."

De opname, die stamt uit 1968, heeft een lange tijd verborgen gelegen op de zolder van de schrijver en producer van het nummer, Suresh Joshi (75). "Het verhaal gaat dat Joshi zich opeens herinnerde dat hij nog wat bijzonders had liggen. Toen hij de tape op zolder vond, heeft hij het laten herstellen door een muziekproducer", zegt Van Norden. "En toen dacht hij: laat ik het de wereld insturen."

Raadsel

Het zaadje voor dit nummer werd geplant in 1968 toen de band in Londen de bekende hit Hey Jude aan het opnemen was. In dezelfde studio was ook Joshi muziek aan het opnemen. Van Norden: "Gitarist George Harrison was bevriend met Joshi. Ze hadden namelijk een gemeenschappelijke interesse voor Indiase muziek."

"Joshi heeft toen gevraagd aan The Beatles of ze even mee wilden spelen, of ze hebben het zelf aangeboden. In ieder geval zijn ze dus even de studio binnengewipt om een bijdrage op gitaar en drum te leveren." Wat de reden is dat John Lennon en Paul McCartney niet op het nummer te horen zijn, is nog een raadsel. "Misschien hadden ze geen zin", zegt Van Norden met een lach.