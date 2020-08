Den Haag dichterbij door regeringsvliegdienst

Een tocht over land of zee duurt door de transportproblemen vaak enkele dagen. Dankzij de vliegdienst kan men in een uurtje ter plekke zijn. Aan boord van de KLM-dubbeldekkers, zes de Havilland Dragons, is plek voor zeven passagiers, maar vaak zullen er ook zakken post worden meegenomen in plaats van personen.

De snelle verbindingen zijn bedoeld voor kabinetsleden en topambtenaren. Ook kunnen zakenmensen een urgentieverklaring krijgen als hun afspraak onmisbaar is voor de wederopbouw van ons land. Het is voor gewone burgers niet mogelijk een plekje te boeken.

Voorlopig wordt er drie keer per dag gevlogen op alle bestemmingen, zodat het mogelijk is om binnen een etmaal heen en weer te reizen. In de wintermaanden wordt het aantal teruggebracht tot twee vluchten per dag, omdat geen van de vliegvelden nachtverlichting heeft.

Yankee-44

Voor Maastricht is de luchtverbinding met het westen van ons land een primeur. Daar wordt gebruik gemaakt van het vliegveld dat de Amerikanen in september 1944 aanlegden, Yankee-44. Voor deze vooruitgeschoven luchtmachtbasis werd 188 hectare landbouwgrond vrijgemaakt, de landingsbaan van 1200 meter lang werd verstevigd met puin van het in 1942 per ongeluk gebombardeerde Geleen.

Nu de Amerikanen het vliegveld niet meer nodig hebben, hopen de plaatselijke overheden dat het vliegveldje tot een volwaardige burgerluchthaven kan uitgroeien.