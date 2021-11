Tiener die twee mensen doodschoot bij politieprotest: 'Ik deed niets verkeerd'

De Amerikaanse tiener die tijdens een uit de hand gelopen demonstratie in de stad Kenosha twee mensen doodschoot, zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan. "Ik verdedigde mezelf", zei de 18-jarige Kyle Rittenhouse in de rechtszaal. Het was voor het eerst dat hij een publieke verklaring afgelegde over de gebeurtenissen van 25 augustus 2020.

In Kenosha was het vorig jaar zomer dagenlang onrustig op straat nadat een zwarte man, Jacob Blake, door witte agenten was neergeschoten. Blake overleefde, maar raakte gedeeltelijk verlamd. Betogingen die aanvankelijk vreedzaam waren, werden 's avonds grimmig en liepen uit op brandstichtingen en plunderingen.

Vuurwapen en verbanddoos

Op de derde avond van de protesten was de toen 17-jarige Rittenhouse met een geweer naar Kenosha gegaan om naar eigen zeggen de plaatselijke middenstand te beschermen. Er waren meer zwaarbewapende mannen die dat daar deden.

Ook had Rittenhouse verpleegmiddelen bij zich om gewonden eerste hulp te bieden. Hij zei dat hij een paar mensen had verzorgd, onder wie een vrouw wier enkel hij had ingezwachteld. Verder had hij naar eigen zeggen graffiti van een schoolmuur gehaald en een brandje bij een kerk geblust.

In de chaos die die avond ontstond, schoot hij twee mannen dood en verwondde een derde.

Dit zijn beelden van die laatste twee schietincidenten: