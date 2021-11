Welke landen zijn dicht bij kwalificatie WK en wie moet vrezen voor play-offs?

Twee speelrondes voor het einde van de Europese WK-kwalificatie, zijn er van de tien groepen nog maar twee beslist; enkel Denemarken (groep F) en Duitsland (groep J) zijn al zeker van deelname aan het WK 2022 in Qatar. Oranje is na een slechte start goed op weg om groep G te winnen, maar voor sommige toplanden is een WK-ticket een stuk verder weg. Alleen de groepswinnaars plaatsen zich direct, de nummers twee zijn veroordeeld tot play-offs.

Een overzicht van alle poules waarvan de groepswinnaar nog niet bekend is: Groep A: Tadic of Ronaldo? In groep A gaat de strijd tussen Servië en Portugal. De beste uitgangspositie is voor de Portugezen, die met een wedstrijd minder gespeeld slechts één punt minder hebben dan koploper Servië. Portugal kan zich donderdagavond zelfs nog een zeperd tegen Ierland veroorloven, want de beslissing valt hoe dan ook komende zondag. Dan is Servië in Lissabon de tegenstander.

De stand in groep A - NOS

De Serviërs kunnen zich in alle rust voorbereiden op deze 'finale' en bovendien moed putten uit de ontmoeting van afgelopen maart. Toen nam Portugal in Belgrado een 2-0 voorsprong, maar knokte de ploeg van aanvoerder Dusan Tadic zich terug naar een 2-2 gelijkspel. Ronaldo leek op de valreep nog de winnende te maken, maar scheidsrechter Danny Makkelie oordeelde op advies van zijn assistent Mario Diks dat de bal niet volledig over de doellijn was geweest. Dat was een duur foutje voor Portugal én Diks, die daarna uit het team van Makkelie werd gezet. Groep B: angstzweet bij Spanje Ook in groep B komen de twee voornaamste kandidaten voor het WK-ticket elkaar zondagavond tegen in de laatste speelronde. Spanje heeft in Sevilla hoogstwaarschijnlijk een overwinning op Zweden nodig om zich te plaatsen voor Qatar 2022. Voor het zover is, moet Spanje eerst nog wel zien te winnen van Griekenland. Eerder dit jaar kwam de wereldkampioen van 2010 voor eigen publiek niet verder dan een gelijkspel tegen de Grieken van bondscoach John van 't Schip, die bovendien nog kans maken om zich als nummer twee te plaatsen voor de play-offs.

De stand in groep B - NOS

Als Spanje donderdag punten morst in Athene en Zweden wint diezelfde dag van het al uitgeschakelde Georgië, dan mag de Zweedse superster Zlatan Ibrahimovic zich verheugen op zijn eerste WK-deelname sinds 2006. Bij alle andere scenario's valt de beslissing in de laatste speelronde. Groep C: Europees kampioen ligt op koers Anders dan Spanje heeft Italië alles in eigen hand. De Europees kampioen moet echter nog wel aan de bak. De Azzurri staan in punten gelijk met Zwitserland, maar bezetten door een iets productievere voorhoede de eerste plaats. De andere landen volgen op ruime afstand. Komende vrijdag treffen de buurlanden elkaar in Rome en een overwinning betekent voor beide landen vrijwel zeker deelname aan het WK. Levert het duel, net als de heenwedstijd in Bazel, geen winnaar op, dan moeten de Zwitsers in de laatste wedstrijd hard werken aan hun doelsaldo.

De stand in groep C - NOS

Beide ploegen kregen tot dusver slechts één treffer tegen, maar mede door de 5-0 zege op Bulgarije staan er bij Italië twee doelpunten meer in de 'voor'-kolom. Italië moet dinsdag naar Noord-Ierland, terwijl de Zwitsers de kwalificatiereeks afsluiten met een thuiswedstrijd tegen Bulgarije. Groep D: Frankrijk kraait nog geen victorie Frankrijk is ondanks een haperende campagne hard op weg om plaatsing voor het WK veilig te stellen. De regerend wereldkampioen overtuigde niet in groep D met drie overwinningen en drie gelijke spelen, maar staat wel comfortabel bovenaan. Zaterdagavond kan in het Parc des Princes tegen Kazachstan, veruit het zwakste land in een niet al te sterke groep, de klus geklaard worden. De grootste zorg voor bondscoach Didier Deschamps is gemakzucht. "We mogen niet denken dat we ons al gekwalificeerd hebben omdat het slechts Kazachstan is."

De stand in groep D - NOS

Als de Fransen onverhoopt van Kazachstan verliezen, is er nog geen man overboord. Dan is een gelijkspel tegen Finland op dinsdag 16 november ook voldoende voor een WK-ticket. Groep E: Belgen bijna zeker De nummer één van de FIFA-ranglijst mag natuurlijk niet ontbreken op een WK en het moet ook heel raar lopen wil België er niet bij zijn. De Belgen kunnen hun ticket alleen nog mislopen door de laatste twee wedstrijden te verliezen, maar met Estland als eerstvolgende opponent lijkt die kans miniem.

De stand in groep E - NOS

Gaan de Rode Duivels onverwachts wel door hun hoeven, dan is plaatsing opeens een stuk minder zeker. Wales, tegenstander in de laatste speelronde, krijgt dan de kans om voor eigen publiek het ticket te bemachtigen. Groep H: Rusland of Kroatië? Tenzij Malta vanavond voor een daverende verrassing zorgt, gaan Rusland en Kroatië zondag in een rechtstreeks duel uitmaken wie van de twee het rechtstreekse WK-ticket krijgt.

De stand in groep H - NOS

Als de wedstrijden tegen Cyprus en Malta verlopen zoals verwacht, namelijk met winst voor respectievelijk Rusland en Kroatië, dan hebben de Russen in Split genoeg aan een gelijkspel, terwijl voor de thuisploeg alleen een overwinning plaatsing voor het WK oplevert. Groep I: Polen hoopt op fouten Engeland Engeland heeft nog vier punten nodig tegen het verrassend presterende Albanië en San Marino, de nummer laatst van de FIFA-ranglijst, om zeker te zijn van het WK. Polen maakt alleen kans op het WK-ticket als Engeland één van beide wedstrijden verliest en Robert Lewandowski en consorten zelf twee ruime overwinningen boeken tegen Andorra en Hongarije.

De stand in groep I - NOS