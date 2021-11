ProRail erkent onvrede en problemen bij verkeersleiding

Er is onrust en onvrede onder verkeersleiders van ProRail, bevestigt het bedrijf na berichtgeving van het AD. In de krant spreken anonieme werknemers van een hoge werkdruk en verpeste werksfeer, met name op de post in Utrecht. Betrokkenen verwachten meer treinuitval de komende tijd.

In de bewoording "totaal verziekte werksfeer" kan een woordvoerder van ProRail zich niet vinden. "Maar feit is wel dat er problemen zijn als gevolg van personeelstekorten, uitval door ziekte en krapte op de arbeidsmarkt. Achteraf gezien hadden we andere keuzes moeten maken."

Geen pauzes

Er is volgens de woordvoerder te veel gevraagd van werknemers: een deel van hen kan bijvoorbeeld geen pauze houden of moet eerder terugkomen van vakantie. Het tekort aan personeel heeft de afgelopen tijd meerdere keren geleid tot grote vertragingen op het spoor. Door één zieke verkeersleider lag het treinverkeer tussen Utrecht en Arnhem afgelopen week bijvoorbeeld twee keer uren stil.

Vooral in het cruciale verkeersleidingscentrum in Utrecht zijn de problemen groot. Volgens de krant is de helft van het personeel daar niet inzetbaar door ziekte of onvrede. De anonieme betrokkenen zeggen veel stress te ervaren en voelen zich al jaren niet gehoord door ProRail.