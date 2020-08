Britse agenten stuitten bij patrouille op ontsnapte pinguïn

Op een routinepatrouille zijn Britse agenten in de vroege ochtend op een pinguïn gestuit. Vorig weekend zagen ze het dier over de straten van Broxtowe, Nottinghamshire, waggelen. Zondag brachten ze het nieuws naar buiten.

Toen ze hem zagen kwamen ze naar eigen snel in actie. "Om hem te vragen wat hij aan het doen was. Hij liep midden op de straat", zeggen de agenten.

De pinguïn was uit zijn verblijf op een boerderij zo'n anderhalve kilometer verderop ontsnapt en de straat op gegaan. "We zien interessante dingen tijdens een patrouille, maar een pinguïn midden op de weg moet een van de meest bizarre dingen zijn die we tegen zijn gekomen."

"Hij poseerde voor foto's met ons en was erg vriendelijk." De vogel, bijgenaamd Po-Po, is inmiddels terug bij zijn eigenaar.