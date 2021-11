'Miljarden extra voor klimaatbeleid door stijgende opbrengst CO2-rechten'

De stijgende opbrengst van de verkoop van Europese emissierechten, die de industrie nodig heeft voor de uitstoot van CO2, levert Nederland tot 2030 zo'n 14 miljard euro op. Dat concluderen twee onderzoeksbureaus na onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).

De afgelopen vier jaar is de emissieprijs voor de zware industrie gestegen van 10 naar 60 euro per ton CO2. De verwachting is dat de stijging de komende jaren doorzet naar zeker 70 euro per ton. De Europese Commissie wil dat lidstaten alle inkomsten uit de verkoop van de uitstootrechten gaan besteden aan klimaatbeleid. De EU-lidstaten moeten nog besluiten of ze dat daadwerkelijk zullen gaan doen.