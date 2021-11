Alaaf en Helau! Duitse carnavalssteden vieren 'gewoon' de 11e van de 11e

Straks tellen zo'n 10.000 mensen in Keulen samen af naar 11.11 uur. Op hetzelfde moment roept een bomvol plein in Mainz driemaal achter elkaar 'Helau!'. En in Düsseldorf zien zo'n 3000 mensen hoe de nar Hoppeditz tevoorschijn komt. Waar in Nederland een deel van de carnavalsfeesten is afgelast, gaan ze in de grote Duitse carnavalssteden - soms op maar 60 kilometer van de grens - wel door.

Wel geldt de zogeheten 2G-regel: bij de feesten is alleen plaats voor gevaccineerde en genezen Narren en Jecken, zoals de carnavalsvierders in de drie steden heten. In Düsseldorf besloten ze dat afgelopen zomer al, zegt Hans-Peter Suchand van het Comitee Düsseldorfer Carneval. "Om in deze tijd carnaval te vieren moet je creatief zijn. Vorig jaar deden we dat op 11 november met een livestream en keken overal ter wereld mensen mee in hun mooiste kostuums. Dit jaar besloten wij ver voordat andere steden dat deden dat we alleen gevaccineerde en genezen mensen toelaten. Dat stuitte toen op veel onbegrip, ook in Keulen."

Want het was tot een paar dagen geleden de bedoeling dat de rivaliserende stad, veertig kilometer stroomopwaarts aan de Rijn, carnaval zou vieren met 3G: met gevaccineerde, genezen én geteste feestgangers. Toch besloot het stadsbestuur afgelopen maandag dat het vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen anders moest. Wie vanmorgen op de Heumarkt wil aftellen, moet dus gevaccineerd of genezen zijn.