Danjuma doet boekje open over verzwegen blessure: 'Voor debuut Oranje doe je alles'

Hoewel Club Brugge er ongetwijfeld anders over zal denken, heeft Danjuma geen seconde spijt van zijn keuze. "Een debuut is ook anders. Je droomt daar als kind van, dan verzwijg je alles", glimlacht hij.

Alsof het lot ermee speelt: net nu de aanvaller opnieuw nadrukkelijk in beeld is bij het Nederlands elftal, speelt fysiek ongemak weer op. Danjuma moest zich afgelopen weekend in de competitiewedstrijd tegen Getafe laten vervangen, nadat hij een flinke tik op zijn knie had gehad.

Weg Oranje

Weg Nederlands elftal, schoot direct door zijn hoofd. Maar na een aantal medische checks kon hij weer enigszins lachen.

"Ik was erg geschrokken. Ik heb na die wedstrijd gelijk een MRI-scan en een echo laten maken en die waren allebei heel positief", aldus de voetballer, die de afgelopen dagen zelfs de sauna had opgezocht om zijn knie sneller te laten herstellen. "Ik voel me nu fysiek goed."