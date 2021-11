Ruim 3 jaar cel voor man die tijdens Capitool-bestorming agent aanviel

Een van de bestormers van het Capitool in Washington, die ook een agent aanviel, heeft een celstraf van 41 maanden opgelegd gekregen. Het is de zwaarste straf die tot nu toe voor de rellen is opgelegd.

De man uit de staat New Jersey is de eerste verdachte die is veroordeeld voor het mishandelen van een politieagent tijdens bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw begin dit jaar. Het gaat om een sportschooleigenaar die getraind is in de vechtkunst.

Bij zijn arrestatie duwde hij en sloeg hij een agent in het gezicht. In de rechtbank zei hij spijt te hebben van zijn handelen. Tegen de man was een celstraf van 44 maanden geëist.

120 verdachten politiegeweld

In totaal worden 120 relschoppers ervan verdacht geweld te hebben gebruikt tegen agenten. Bij de bestorming raakten zo'n 140 politiemensen gewond, een ander overleed een dag later. Ook vier bestormers kwamen om het leven.

De Capitoolrellen vonden afgelopen januari plaats. Aanhangers van toenmalig president Donald Trump drongen het parlementsgebouw binnen, in een poging te voorkomen dat Joe Biden zou worden uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Meer dan zeshonderd mensen werden gearresteerd.