Rechten vorig jaar populairste studiekeuze bij studenten, sociologie stijgt

Rechtsgeleerdheid was vorig collegejaar de populairste studiekeuze bij eerstejaars studenten, met bijna duizend eerstejaars meer dan in het collegejaar daarvoor. Sociologie en sociale studies stegen van alle studies het meest, met een toename van 43 procent. Dat blijkt uit de Keuzegids Universiteiten die vandaag wordt gepresenteerd.

Bij rechtsgeleerdheid schreven in totaal 6403 nieuwe studenten zich in, een groei van 17 procent. De sterkste groei was te zien bij de Universiteit Utrecht. Daar schreven zich 400 studenten meer in dan het collegejaar daarvoor. "Mogelijk heeft de aandacht voor de toeslagenaffaire en de discussie over de Nederlandse rechtsstaat in tijden van crisis het belang van het vak benadrukt", stellen onderzoekers die aan de gids meewerkten.

Ze speculeren dat de beperkte oriëntatiemogelijkheden door de pandemie er ook voor zorgden dat veel studenten voor de studie rechten kozen. Rechten is volgens de onderzoekers altijd al een studie die veel mensen trekt die twijfelen welke studie ze moeten kiezen.

Maatschappelijk engagement

Bij sociologie en sociale studies was de groei relatief dus het sterkst. Daar kwamen ten opzichte van het studiejaar ervoor 438 studenten bij, een groei van 43 procent. Volgens onderzoekers van de keuzegids is dit mogelijk te verklaren doordat de huidige generatie (Generatie Z) "zich kenmerkt door maatschappelijk engagement".

De onderzoekers schrijven: "Ze zijn opgegroeid in een tijd waarin onderwerpen als de klimaatcrisis, de genderdiscussie en kansenongelijkheid de boventoon voerden. In dat licht is het niet gek dat de interesse in deze studierichting is gegroeid."

Ook bij pedagogische wetenschappen nam het aantal eerstejaars studenten relatief sterk toe, met een groei van 36 procent (494 studenten).

De Keuzegids Universiteiten wordt samengesteld door een onafhankelijke redactie, onder meer op basis van een landelijke enquête onder studenten. Daarnaast wordt gekeken naar actuele gegevens over toelatingseisen, arbeidsmarkt, studiesucces en onderwijskwaliteit.