Drie verdachten in beeld voor vernielen politiebus na NEC-Vitesse

Drie mannen worden verdacht van het vernielen van een politiebus tijdens de rellen na de voetbalwedstrijd tussen NEC en Vitesse. De verdachten moesten zich vorige week op het politiebureau melden.

Het gaat om een 18-jarige man uit Beuningen, een 23-jarige man uit Groesbeek en een man van 33 jaar uit Ewijk. De politie had hen herkend op camerabeelden van de rellen en wil de kosten van het politiebusje verhalen op het drietal.

"Het vernielen van de politiebus is een kostenpost van ruim 50.000 euro", zegt de politie. "We willen deze schade graag verhalen op de relschoppers, zodat de maatschappij niet voor de kosten opdraait." Het drietal is na hun verhoor vrijgelaten, maar ze blijven verdachten in de zaak, meldt Omroep Gelderland.

Relschoppers veroordeeld

Na de wedstrijd op zondag 17 oktober braken rellen uit, waarbij agenten werden bekogeld met stenen en complete boomstronken. Meerdere agenten en politiepaarden raakten gewond, 23 mensen werden opgepakt.

Vier relschoppers zijn al veroordeeld voor hun aandeel in de ongeregeldheden. Een van hen kreeg zes maanden cel en een ander moest vijftien dagen zitten. Twee anderen kregen twee maanden voorwaardelijke celstraf en een taakstraf van 120 uur. Er zijn verder ruim 50 stadionverboden uitgedeeld.