Martens, Miedema en Van de Donk doen goede zaken in Champions League

Barcelona had voor rust al het verschil gemaakt. Jennifer Hermoso zette de Catalaanse club al na vijf minuten op voorsprong door een vrije trap van Martens binnen te koppen. Alèxia Putellas maakte er in de negentiende minuut 2-0 van met een kiezelharde vrije trap.

De titelverdediger kreeg de 3-0 in de schoot geworpen toen Hoffenheim-keepster Martina Tufekovic bij een schot van Putellas de bal door haar handen en benen liet glippen. Marta Torrejón kopte Barcelona, waar Martens de hele wedstrijd meedeed, in het slotkwartier naar 4-0.

Ook Miedema wint

In dezelfde groep was het Arsenal van Vivianne Miedema met 5-1 te sterk voor het Deense HB Køge. De spits van de Oranjevrouwen speelde de gehele wedstrijd, maar kwam in Denemarken niet tot scoren.

Barcelona staat na drie speelronden aan kop in groep C met negen punten, gevolgd door Arsenal (zes punten), Hoffenheim (drie) en Køge (nul).