Martens en Miedema doen goede zaken in Champions League

Lieke Martens is met FC Barcelona ook op de derde speeldag van de groepsfase van de Champions League foutloos gebleven. De Catalaanse club, die vorig jaar de titel greep, won in groep C moeiteloos het thuisduel met 4-0 van Hoffenheim.

Barcelona had voor rust al het verschil gemaakt. Jennifer Hermoso zette de Catalaanse club al na vijf minuten op voorsprong door een vrije trap van Martens binnen te koppen. Alèxia Putellas maakte er in de negentiende minuut 2-0 van met een kiezelharde vrije trap.