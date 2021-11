Groningers teleurgesteld over gaswinning: 'Keer op keer hetzelfde verhaal'

"Je kijkt er bijna niet meer van op, maar het blijft ontzettend verdrietig." Femke Braamhorst is hoorbaar teleurgesteld over het bericht dat er de komende tijd misschien meer Gronings gas moet worden gewonnen dan werd gedacht.

Ze spreekt uit ervaring: de Groningse heeft zelf te maken met aardbevingsschade - in haar huis in Den Horn verschenen in 2012 de eerste scheuren - en ze had gehoopt dat het demissionaire kabinet zich zou houden aan de afspraken over het afbouwen van de gaswinning. "Je wordt continu teleurgesteld, het is keer op keer hetzelfde verhaal", zegt ze in het NOS-NTR-programma Nieuws en Co.

Demissionair minister Blok van Economische Zaken en Klimaat schreef gisteren aan de Tweede Kamer dat de afbouw tot nu toe sneller gaat dan gedacht, maar dat er wel een kink in de kabel is: in april 2022 zou een cruciale stikstofinstallatie opengaan in Zuidbroek, maar vanwege corona wordt dat een paar maanden later. In de fabriek wordt geïmporteerd gas straks met behulp van stikstof geschikt gemaakt voor gebruik in Nederlandse huishoudens.

Nu dat waarschijnlijk pas vanaf volgende zomer kan, rijst de vraag wat dat betekent voor de Nederlandse gasvoorraad. De Gasunie denkt dat er "vermoedelijk" tot oktober volgend jaar iets meer Gronings gas moet worden gewonnen dan afgesproken. Maar demissionair minister Blok zegt dat hij die stap alleen neemt "als het echt niet anders kan" en dat hij de gevolgen van de vertraagde stikstofinstallatie zo klein mogelijk wil houden.

'Hoopte dat ze dingen goed wilden doen'

Het is dus nog allerminst zeker dat de gaskraan tijdelijk verder opengaat, maar voor Braamhorst begint de maat vol te raken. Vorige week nog sprak de Groningse over het onderwerp met de partijleiders van de vier formerende partijen. Ze was een van de vijf gedupeerden die VVD, D66, CDA en ChristenUnie toen ontmoetten voor een gesprek over de gaswinning en aardbevingen in de provincie.

"Ik voel me medeverantwoordelijk voor al die Groningers, die zo veel verdriet en ellende hebben. Dus je zegt geen 'nee' als je zoiets wordt gevraagd. Mijn hoop was dat ze nu dingen goed wilden doen."

Luister hieronder het radiogesprek met Braamhorst terug: